الوديعة السعودية.. 5 مليارات دولار تدعم سوق الصرف المصرية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، قيمة الوديعة السعودية لدى البنك المركزي المصري، وهي 5 مليارات دولار، تأكيدا على تميز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية، في دعم جمهورية مصر العربية.

الوديعة السعودية.. هي الرابعة لدى البنك المركزي المصري

وتعد الوديعة السعودية الجديدة هي الرابعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري، وتمتلك المملكة العربية السعودية ثلاث ودائع أخرى بإجمالي 5.5 مليار دولار، الوديعة الأولى قيمتها مليار دولار، وتبلغ قيمة الوديعة الثانية 2 مليار دولار، وقيمة الوديعة الثالثة 3 مليارات دولار.

إجمالي ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي المصري

وحصلت مصر على أكثر من 17 مليار دولار، في صورة ودائع من دول الخليج الثلاث «الكويت والسعودية والإمارات» لدعم سوق الصرف المصرية.

وقدمت الإمارات، لمصر، 5 ودائع بإجمالي 6 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الوديعة الأولى مليار دولار، والوديعة الثانية أيضاً مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الوديعة الثالثة 2 مليار دولار تستحق السداد على ثلاث دفعات خلال شهر أبريل من أعوام 2021 و2022 و2023.

وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة الإماراتية مليار دولار، ومستحقة السداد على ثلاث دفعات في شهر مايو من الأعوام 2021 و2022 و2023، وبالنسبة للوديعة الخامسة فقيمتها أيضاً مليار دولار يجري سداد المتبقي منها 676 مليون دولار في أغسطس 2022.