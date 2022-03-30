تفاصيل سرقة كوافيرة بالشيخ زايد تحت تهديد السلاح: «خدرني وأخد كل حاجة»

تعرضت إحدى الفتيات التي تعمل في مجال التجميل والبشرة بمنطقة الشيخ زايد، للسرقة تحت تهديد السلاح على يد أحد الأشخاص، بدأت تفاصيل الجريمة عندما رن جرس هاتفها يدعوها للحضور إلى إحدى الشقق السكنية لعمل جلسة تجميل «مكياج» لإحدى الفتيات، وفور وصولها للمكان تم تخديرها وتعدى عليها بالضرب وسرق مصوغاتها الذهبية.

سرقة تحت المخدر

تحكي «سلمى.م» التي تبلغ من العمر 21 عامًا، متخصصة في مستحضرات التجميل «ميكاب آر تيست»، أنها توجهت لعمل محضر بقسم شرطة الشيخ زايد ثان حمل رقم 1235، جنح الشيخ زايد ثان.

دقت عقارب الساعة الـ6 مساء، عندما رن جرس هاتفها يدعوها للحضور لعمل جلسة تجميل «مكياج» لإحدى الفتيات داخل شقة سكنية، وفور وصولها للمكان واستعدادها تعرضت للتخدير وتمت سرقة مصوغاتها الذهبية، وتعدى عليها بالضرب، ثم إلقائها خارج المكان.

تقول الفتاة إن كاميرات المراقبة رصدت تواجد المتهم داخل المكان، ولكن كان متنكرا ومرتديًا كمامة طبية لعدم إظهار صورته أمام الكاميرات.

مصوغات ذهبية بـ 22 ألف جنيه

وتضيف الضحية في حديثها لـ«الوطن»، أنها تعمل في مجال مستحضرات التجميل منذ فترة كبيرة لم تتعرض فيها لأي أذى، وما حدث كان مجرد صدمة لم تستوعبها حتى الآن، وأن المصوغات التي تمت سرقتها تقدر بـ22 ألف جنيه، مطالبة وزارة الداخلية بالقبض على المتهم المتورط في ارتكاب الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها للقبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.