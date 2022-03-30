تامر حسين يكشف عن تفاصيل أغنية مسلسل «راجعين يا هوى»

كشف الشاعر تامر حسين، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن تفاصيل أغنيه تتر المسلسل الرمضاني «راجعين يا هوى».

ونشر تامر بوستر المسلسل، وعلق عليه قائلا: "تتر مُسلسل راجعين ياهوى، أغنية (حنيت للبيت)، غناء الفنان مدحت صالح، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي نادر حمدي، تسجيل خالد سند، مكساچ وماستر نادر حمدي، قانون شادي الجندي، اكورديون وائل النجار، جيتار أحمد حسين، طبلة أحمد عيادي، تم التسجيل في ستوديو Trs studios، إدارة إنتاج رامز سليمان، مِن إنتاج أروما المنتج تامر مُرتضى».

مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل «راجعين يا هوى»، بطولة الفنان خالد النبوي، نور اللبنانية، هنا شيحة، إسلام جمال، إسلام إبراهيم، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، صفاء الطوخي، سلمى أبو ضيف، طه دسوقي، وغيرهم من النجوم الشباب، والعمل مأخوذ عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور احداث المسلسل حول رجل أعمال يفقد كل امواله في خارج مصر ويضطر للعودة مره أخري الي مصر للبحث عن ورثة وخلال رحلة البحث يصادف حب جديد في حياته.

من المقرر ان يعرض مسلسل «راجعين يا هوى» يوميا في رمضان على شاشة قناة CBC، وDMC، بجانب عرضه عبر منصتي Watch it، وشاهد الإلكترونية.

البوستر الرسمي لمسلسل راجعين يا هوى

وطرحت منذ أيام الشركة المنتجة للمسلسل البوستر الرسمي للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وقد تصدر خالد النبوي البوستر، وظهر بجوارة 10 نجوم من المشاركين في العمل ابرزهم نور و أنوشكا ووفاء عامر.