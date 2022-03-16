10 صور من مسلسل راجعين يا هوى لـ خالد النبوي في رمضان 2022

يواصل الفنان خالد النبوي، تصوير مشاهده، في مسلسل راجعين يا هوى، الذي يُشارك به في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُبارك، إذ يحمل هذا العمل، طابعًا خاصًا واستثنائيًا، كونه عن قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

مسلسل راجعين يا هوى، بطولة خالد النبوي، ونور اللبنانية، وأحمد بدير، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وأنوشكا، وطارق عبد العزيز، وإسلام جمال، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، وسلمى أبو ضيف، وآية سماحة ونور خالد النبوي وآخرين.

خالد النبوي يسعى لجمع شمل عائلته في راجعين يا هوى

تدور أحداث راجعين يا هوى، حول حكاية «بليغ أبو الهنا» العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً.

وفي الوقت ذاته، تعود إلى الظهور قصة حب «بليغ أبو الهنا» القديمة مع «فريدة»، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة «ماغي».

راجعين يا هوى يجمع بين خالد النبوي وابنه لأول مرة

يشهد مسلسل راجعين يا هوى، التعاون الفني الأول بين خالد النبوي، وابنه نور، والذي دخل الوسط الفني مؤخرًا، حيث يُعد هذا المسلسل هو التجربة الثالثة له، وذلك بعد الاختيار 2، ونقل عام.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى في رمضان 2022

ومن المُقرر أنّ يُعرض مسلسل «راجعين يا هوى» طورال أيام رمضان المقبل على شاشة قناة CBC، وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي Watch it، وشاهد الإلكترونية.

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