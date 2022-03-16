قنوات عرض مسلسل «راجعين يا هوى» لـ خالد النبوي في رمضان 2022

يخوض الفنان خالد النبوي السباق الرمضاني المقبل 2022 من خلال مسلسله الجديد «راجعين يا هوى»، الذي يعتمد على قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، إذ يبحث قطاع كبير من الجمهور عن قنوات عرض المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل «راجعين يا هوى»

يعرض مسلسل «راجعين يا هوى» على مدار أيام رمضان المقبل على شاشة قناة CBC، وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي Watch it، وشاهد الإلكترونية.

أحداث مسلسل «راجعين يا هوى»

تدور أحداث مسلسل «راجعين يا هوى» حول رجل الأعمال «بليغ أبو الهنا» ويقوم بدوره الفنان خالد النبوي، الذي يعاني من العديد من الديون بسبب الخسارة الكبيرة التي لحقت بالشركات الخاصة به في أوروبا فيضطر للعودة مرة أخرى إلى مصر للبحث عن ورثه، وهناك يتعرف على حب جديد ويعيش قصة عاطفية مع الدكتورة النفسية «ماغي» التي يقوم بدورها الفنانة نور اللبنانية.

أبطال مسلسل «راجعين يا هوى»

يشارك في بطولة مسلسل «راجعين يا هوى» عدد من النجوم، منهم: خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، أحمد بدير، وفاء عامر، نور خالد النبوي، مادلين طبر، اسلام ابراهيم، طارق عبدالعزيز، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

البوستر الرسمي لمسلسل «راجعين يا هوى»

وكانت الشركة المنتجة قامت بطرح البوستر الرسمي للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وتصدر خالد النبوي البوستر، بالإضافة إلى مشاركة 10 نجوم من أبطال العمل.

وتحدث الكاتب محمد سليمان عبدالمالك خلال مداخلة هاتفية أن تقديم عمل يحمل اسم الكاتب الكيبر أسامة أنور عكاشة يعد مسئولية كبيرة لما له من مكانة وقدر عظيم في تاريخ الأعمال الدرامية، مشيرًا أن خالد النبوي سوف يقدم شخصية جديدة عليه من خلال «راجعين يا هوى».