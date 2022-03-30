«التعليم العالي» عن الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية غير معتمدة: «مش هنعترف بيهم»

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن جامعات القاهرة وعين شمس انتهت من اختبارات تحديد المستوى للطلاب القادمين من الجامعات الأوكرانية والراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وذلك وفقا للاشتراطات التي حددها مجلس الوزراء في هذا الشأن، مؤكدا أن الاختبارات انتهت اليوم، لافتا إلى أنه يتم الكشف عن نتائجها خلال 48 ساعة من اليوم، مشيرا إلى أن الاختبارات التي جرى تنفيذها تمت بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة.

نتائج اختبارات تحديد المستوى للطلاب القادمين من أوكرانيا

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قبول الطلاب بالجامعات الخاصة وإمكانية معادلة شهادات الطلاب الدراسين في الجامعات الأجنبية خارج مصر، يخضع لقانون تنظيم الجامعات، لافتا إلى أن الأعلى للجامعات لا يعتمد أي شهادات علمية من جامعات مصر غير معترف بها من قبل المجلس، مشيرا إلى أن المعادلات والاعتراف بالشهادات للحاصلين عليها من جامعات أجنبية يكون لجامعات متوافق عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وما دون ذلك لا يتم معادلته والاعتراف به.

حالات اعتماد الشهادات الأجنبية

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة: «المجلس الأعلى للجامعات يعتمد الشهادة من الخارج إذا كان معتمدا للكلية والجامعة، والجامعة غير المعترف بها لا تعادل أو تعتمد شهادتها نهائيا، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات للاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالجامعات خارج مصر.

وفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، السبت المقبل، بالجامعة البريطانية، اجتماع المجلس الدوري بحضور رؤساء الجامعات الخاصة وأمين المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، والتأكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.