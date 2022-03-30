الأعلى للجامعات الخاصة يجتمع يوم السبت لمتابعة انتظام «التيرم الثاني»

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالدعبدالغفار، وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والدكتور محمد غانم، مسؤول التعليم الخاص بالمجلس، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق بمشاركة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر.

مناقشة انتظام سير العمل

و كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الموضوعات سيتم مناقشتها على طاولة المجلس خلال اجتماعه المقبل، أبرزها متابعة انتظام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الثاني، ومتابعة جاهزية الجامعات لاستقبال الطلاب المحولين من الجامعات الأوكراينة، وكذلك متابعة الاستعداد للعام الجديد خاصة مع حلول تنسيق عام 2022، بجانب مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بنظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، ومتابعة انتظام خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19».

اختتام اختبارات تحديد المستوى لطلاب الجامعات الأوكرانية

و في السياق ذاته، تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية، والراغبين في التحويل للجامعات الخاصة، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي تمر بين دولتي روسيا وأوكرانيا مع التشديد على تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن جامعتي القاهرة وعين شمس شهدت أول أمس الاثنين، وأمس الثلاثاء اختبارات تحديد المستوى لكليات الطب البشري، والهندسة والصيدلة وطب الأسنان، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن، مع الالتزام بالضوابط والقرارات التي أقرها المجلس فيما يتعلق بالتحويل بين الكليات المختلفة.