إريتريا تفوز ببطولة أفريقيا للدراجات.. ومصر رابع بـ7 ميداليات

غادرت بعثات المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا لدراجات الطريق القاهرة مساء أمس، بعد انتهاء منافسات البطولة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخرا، بمشاركة 30 دولة، وأشادت البعثات المشاركة بمستوى التنظيم، الذي أكد على تميز مصر في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

وأثنى رؤساء البعثات والوفود التي شاركت بالبطولة، على المستوى الفني والمنافسات القوية التي شهدتها، الذي عكس التطور الكبير الذي شهدته رياضة الدراجات على مستوى قارة أفريقيا في الفترة الأخيرة.

ترتيب المنتخبات المشاركة

وجاء الترتيب النهائي العام لميداليات بطولة أفريقيا لـ دراجات الطريق، بتصدر منتخب إريتريا الترتيب العام للميداليات برصيد 15 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، و7 وميداليات فضية وميدالية واحدة برونزية.

فيما جاء منتخب الجزائر في المركز الثاني، برصيد 9 ميداليات (4 ذهبية و2 فضية و3 برونزية)، واحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثالث في الترتيب العام للميداليات برصيد 8 ميداليات (3 ذهبية و2 فضية و3 برونزية).

مصر حصدت ذهبية و4 فضيات وبرونزيتان

وجاء منتخب مصر في المركز الرابع في الترتيب النهائي العام للميداليات برصيد 7 ميداليات بواقع ميدالية ذهبية واحدة و4 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين.

واحتل منتخب موريشيوس المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 4 ميداليات بواقع (ميدالية ذهبية واحدة وميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة)، وجاء منتخب رواندا في المركز السادس برصيد 3 ميداليات بواقع (ذهبية واحدة، وميداليتين برونزيتين).

واحتل منتخب المغرب المركز السابع برصيد ميداليتين فضيتين، وجاء منتخبا بوركينا فاسو وكوت ديفوار في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب وفي رصيد كل منهما ميدالية واحدة برونزية.

ووجه الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي الشكر للدولة المصرية وقيادتها على الدعم الكبير الذي قدمته لإنجاح تنظيم البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بإسم ومكانة مصر.

وأشاد عزام بالدعم والمؤازرة الكبيرة التي قدمها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء طوال فترة إقامة البطولة وتوجيهه الدائم لكافة أجهزة المحافظة بتوفير كل الاحتياجات التنظيمية وتذليل كل العقبات أمام اللجنة المنظمة لإخراج البطولة بالشكل الناجح المشرف امام دول افريقيا.وأكد عزام أن المشاركة الكبيرة التي شهدتها البطولة جاءت لثقة الدول في مصر وتأكيدًا لريادتها وتميزها في تنظيم البطولات الرياضية وعكس ثقة كافة الدول في مصر كونها بلد الأمن والأمان.