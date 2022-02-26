مصر تفوز بجائزة أفضل أطروحة بالوطن العربي.. وأبوالغيط: نؤمن بأهمية البحث العلمي

كرم أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية اليوم الفائزين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في الوطن العربي في العلوم القانونية والقضائية، إذ فاز بها 3 أفراد من مصر والجزائر، وذلك تحت الرعاية المشتركة لكل من رئيس مجلس وزراء لبنان والأمين العام للجامعة في بيروت.

أمين عام الجامعة العربية يسلم جوائز التميز العلمي في مجال البحوث القانوني

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنَّ الأمين العام شارك، مع نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان ووزير العدل الجزائري رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، في تسليم الجوائز للفائزين الثلاثة الأوائل من الجزائر ومصر، وكذلك في تكريم اللجنة العلمية للجائزة والتي جرى تشكيلها من عدد من أساتذة الجامعات العربية المتخصصين في الشؤون القانونية.

أبو الغيط: يجب دعم وزيادة موازنة البحث العلمي

وأضاف أنَّ أبو الغيط أكد في كلمته خلال الحفل أهمية هذه المبادرات لكونها تعكس قناعتنا وإيماننا بمكانة البحث العلمي وأهميته، مشددًا على ضرورة دعمه وزيادة موازنة البحث العلمي، وإعطاء فرصة لجيل الشباب، وإعداده ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالي بما يسمح له بالندية والمنافسة مع المجتمعات الأخرى.