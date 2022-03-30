«الأطباء» تستمع لأقوال سائق وائل الإبراشي.. والتقرير خلال أيام

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن نقابة الأطباء استدعت أمس، سائق الإعلامي الراحل وائل الإبراشي لسماع أقواله في البلاغ المقدم من أرملة الراحل ضد الطبيب الذي اتهمته بالتسبب في وفاة زوجها.

الأطباء تسلم جهات التحقيق تقريرا خلال أيام

ورفضت المصادر الكشف عن تفاصيل التحقيق حفاظا على سريته، مؤكدة أن نقابة الأطباء تسلم جهات التحقيق تقريرا رسميا خلال أيام ليرفق بملف القضية.

ويأتي التحقيق مع سائق الإعلامي الراحل بعد تحقيق مطول مع أرملته من قبل اللجنة، برئاسة الدكتور جمال أبو عميرة وحضور مستشار قضائي.

وفاة الإبراشي بسبب خطأ طبي

وانفرد «الوطن» بإجراء أول لقاء مع أرملة الراحل وائل الابراشي التي كشفت فيه عن وفاة زوجها بسبب خطأ طبي من قبل طبيب العزل المنزلي، وهو ما نفاه الطبيب أمام جهات التحقيق.