لميس الحديدي تنعى وائل الإبراشي: كان ملك المناظرات.. ووفاته هزتنا كلنا

نعت الإعلامية لميس الحديدي المهندس شادي عبدالمنعم سعيد، نجل الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية منذ أيام قليلة، قائلة: «أصعب شيء أن تفقد ابنك الذي تعتقد دوما أنه سيتلقى عزاءك وبخاصة أنه في ريعان شبابه، تعرض لأزمة قلبية، والحقيقة أن شادي لم يعتمد على والده في أمور كثيرة وقرر أن يشق طريقه بنفسه، وقرر أن يحمل اسم والده معتمدا على ساعديه وعلمه وثقافته.. ربنا معاك يا دكتور عبدالمنعم، تعرضت لضربة قاسية لكن أمامك رسالة وبخاصة مع الأحفاد أبناء شادي الذين يحتاجون إلى أب بديل، ومفيش أحن عليهم منك».

وفاة وائل كانت صدمة هزتنا كلنا

كما نعت الحديدي، خلال تقديم حلقة السبت برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة on، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، موضحةً: «وفاة وائل كانت صدمة هزتنا كلنا، وبخاصة أننا كنا متابعين لحالته وتوقعنا أن يعود إلى الشاشة قريبا، وكنا بنقول يا رب وهو كان بيعمل علاج طبيعي، وآخر مرة بعت له رسالة وقلت له هانت».

توفى لما فقد الأمل في العودة إلى العمل

وتابعت: «الخبر نزل علينا كالصاعقة، الموت هو الحقيقة الوحيدة لكن كان عندنا أمل، وعندي إحساس إنه توفى لما فقد الأمل في العودة إلى العمل، وده إحساس مش معلومة، لما فقد الأمل إنه يرجع فقد الرغبة إن الشغل، والشغل بالنسبة لجيلنا اللي بقى يتعدوا على الصوابع، النفس اللي إحنا بنتنفسه والطاقة اللي بتجي لنا وإحنا تعبانين عشان نرجع نقف تاني، وهو الحياة وخاصة لما تكون صحفي، الصحافة مش مصدر رزق أو مرتب بناخده لكن مصدر للحياة، وائل الإبراشي لازم تتفرج عليه حتى لو اختلفت معاه، كان ملك المناظرات، كان إنسانا مؤدبا وخلوقا وصامتا ومنعرفش عنه حاجات كتير، وسيظل مكانه في الصحافة المكتوبة والمسموعة شاغرا، ومكانك في قلوبنا هيفضل موجود وهنفضل دايما نقولك بنحبك».