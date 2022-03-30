رئيس النواب: المرأة صمام الأمان للأسرة وتساهم في إعداد جيل نافع لوطنه

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، عدد من السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب؛ لتهنئتهن بعيد الأم، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.

المرأة صمام الأمان للأسرة

وأعرب حنفي جبالي، عن تقديره الكامل لمكانة المرأة في المجتمع، مؤكدا أن المرأة المصرية هي صمام الأمان للأسرة المصرية في حماية أبنائها لما تبذله من جهد كبير في تنشئتهم ببيئة صالحة، ومساهمتها الفعالة في تقديم جيل نافع لنفسه ولأهله ووطنه.

وأعربت السيدات العاملات بالأمانة العامة لـ مجلس النواب، عن بالغ امتانهن وتقديرهن للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على هذه التهنئة الغالية والكريمة.