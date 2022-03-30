محافظ سوهاج: توزيع 120 ألف كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجاً

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، وصول 120 ألف كرتونة مواد غذائية وسلع تموينية، ضمن قوافل «وصل الخير»، التي تنفذها مؤسسة «حياة كريمة»، يرافقه نائبه، أحمد سامي القاضي، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ضمانات لوصول كراتين «وصل الخير» إلى مستحقيها

وشهد محافظ سوهاج جانباً من توزيع تلك الكراتين على المستفيدين، موجهاً بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومسؤولي مؤسسة «حياة كريمة»، لضمان وصول كراتين «وصل الخير» إلى مستحقيها من المواطنين الأكثر احتياجاً، مثمناً جهود مؤسسة «حياة كريمة» في المشاركة المجتمعية، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى حياة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كرتوتة «وصل الخير» 12 كيلوجرام مواد غذائية

وتحتوي كل كرتونة على 12 كيلوجرام من المواد الغذائية والسلع الرمضانية، تشمل 2 كيلو سكر، و2 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، وكيلو شعرية، وكيلو سمن، بالإضافة إلى 3 كيلو زيت وتمر وصلصة.