رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة رسالة دكتوراه على هامش مؤتمر اللغة والهوية

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص أصول التربية، المقدمة من الباحثة أحلام عبدالرحيم علي، مندوبة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار في الجامعة، بعنوان «بعض القضايا التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة في أدب الطفل»، على هامش المؤتمر العلمي الرابع عشر- الدولي الحادي عشر «للغة والهوية في التعليم العربي»، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، وبحضور الدكتور مصطفى رجب، رئيس المؤتمر، والدكتورة هدى مصطفى، مقرر المؤتمر، وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس المشاركين من كليات التربية بداخل وخارج الجمهورية.

منح الباحثة درجة الدكتوراه

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن لجنة الإشراف والحكم على الرسالة ضمت الدكتور مصطفى رجب، أستاذ أصول التربية المتفرغ والعميد الأسبق لكلية التربية رئيسا مشرفا، والدكتورة خديجة عبدالعزيز، أستاذ أصول التربية ومدير مركز تعليم الكبار بالجامعة عضوا مشرفا، والدكتور عبد التواب عبداللاه، أستاذ أصول التربية المتفرغ والعميد الأسبق لكلية التربية بجامعة أسيوط عضوا مناقشا، والدكتور أحمد كامل الرشيدي، أستاذ أصول التربية المتفرغ والعميد الأسبق لكلية التربية بجامعة أسوان عضوا مناقشا.

التوصية بالطبع وتبادل الرسالة

وأشار الدكتور خالد عبداللطيف عمران، عميد الكلية، إلى أن اللجنة قررت منح الباحثة درجة الدكتوراه مع التوصية بالطبع وتبادل الرسالة.

وكان قد نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، دورة تدريبية عن «قراءة رسم القلب» بالتعاون مع أسرة، والتي استهدفت أطباء الامتياز وطلاب السنوات النهائية، وحاضر بها الدكتور علاء غالب، مدرس أمراض القلب بالكلية.