رئيس جامعة سوهاج يفتتح المنتدى العلمي الأول «تراثنا» بكلية الحقوق

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى العلمي الأول، الذي تنظمه كلية الحقوق بعنوان «تراثنا»، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، بحضور الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رابح رتيب، القائم بعمل عميد الكلية، والمستشار جمال أبو كريشة، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة بالمحافظة، والمستشار عبد الراضي صديق، والمستشار محمد حامد، رئيسي نيابات سوهاج الإدارية، والمستشار محمود عبد الجابر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد فوزي، المستشار القانوني للجامعة، والمستشار محمد عبد العال، رئيس لجنة فض المنازعات، واللواء حاتم صادق، مدير الأمن الجامعي، والمحامي محمد فواز، نقيب شباب المحامين بالمحافظة، ونخبة من ممثلي المجتمع المدني والأزهر الشريف والكنيسة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

مبادرة «حياة كريمة» تهتم بـ«الحجر والبشر»

فى بداية كلمته، رحب رئيس جامعة سوهاج بضيوف الجامعة لحضورهم فعاليات المنتدي، مؤكداً أن المنتدى جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بـ«الحجر والبشر»، خلال مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والنهوض بالمواطن، لذلك نظمت الكلية المنتدى العلمي الأول بعنوان «تراثنا»، لدعم جهود الدولة فى الحفاظ على الحضارة المصرية، وغرس روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة، وحرصاََ منها على إحياء التراث القديم، وإبراز المعالم الأثرية بسوهاج، ونشر الوعي بكيفية الحفاظ عليها من محاولات التشويه المغرضة، مشيراً إلى أن المنتدى يهدف إلى الخروج بتوصيات قانونية لحماية التراث والآثار المصرية، كونها ممتلكات وميراث عام لجميع المصريين.

التراث المصري مكون أساسي فى تشكيل الهوية

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبدالناصر يس، بموضوع المنتدى وأهميته في زيادة الوعي بأهمية التراث المصري، الذي يمثل المكون الأساسي في تشكيل الهوية الوطنية، موضحاً أن المنتدى ينادي بضرورة الاعتزاز بتاريخ وعراقة المعالم التراثية بمصر عامةً، وبسوهاج بشكل خاص، وضرورة التوعية والتعريف بأهم المعالم السياحية بالمحافظة، من خلال توسيع معارف وثقافات الطلاب بنشأة تلك المعالم، التي تعبر عن عظمة المصريين القدماء، وتعزز قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور رابح رتيب إن محافظات الصعيد تشهد في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة على جميع القطاعات، وهذا بفضل اهتمام القيادة السياسية بتطوير الصعيد المصري وتوفير حياة كريمة لمواطنيه، لافتاً إلى أن موضوع المنتدى له صلة مباشرة ببرامج التنمية المجتمعية، حيث يركز المنتدى اهتمامه على نشر الوعي، وزيادة المعرفة بقيمة التراث الثقافي والأماكن الأثرية، وعرض طرق حمايتها والحفاظ عليها من أساليب الغش والتخريب والتنقيب غير الشرعي، مقدماً الشكر والتقدير لضيوف المنتدى، كما قدم الشكر للدكتور مصطفى عبدالخالق، لدعمه المتواصل لكافة فعاليات الكلية، وتلبيته لجميع الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الطلابية، وشكر خاص لكل من ساهم فى تنفيذ وتنظيم المنتدى، وخروجه بالشكل اللائق بتاريخ الجامعة ومكانتها.

وأوضح الدكتور عادل محمود، مدير المنتدى، أن المنتدى أكد على أهمية موقع مصر الجغرافي باعتبارها مهد الحضارات، وتمتلك ثلث آثار العالم، لذلك يجب الحفاظ عليها من المؤامرات التي تستهدف النيل من الآثار المصرية، عن طريق تهريبها، لطمس التاريخ، مضيفاً أن الفعاليات ناقشت عدداً من المشكلات المتعلقة بحماية وحفظ التراث الثقافي، والتي تحتاج إلى حلول قانونية للفصل فيها، متمنياً أن ينجح المنتدى في تحقيق أهدافه بالوصول لتوصيات فعلية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وقال محمد صلاح، المعيد بالكلية ومسئول التنظيم بالمنتدى، إن فعاليات منتدى «تراثنا» تضمنت عروض تسجيلية عن تطور الكلية منذ نشأتها، والأنشطة الطلابية التي نفذت هذا العام، بالإضافة إلى فيديو توضيحي عن أهم المعالم السياحية الموجودة بالمحافظة، مثل معبد «أبيدوس» في مدينة اخميم، ومتحف سوهاج القومي، مشيراً إلى أنه تم عقد جلسة حوارية، برئاسة عميد الكلية، لمناقشة بعض المشكلات الخاصة بالتراث الثقافي والآثار، وعرض رأي الدين الإسلامي والمسيحي في هذا الشأن، وأيضاً عرض الرأي القانوني في حل تلك المشكلات، بالإضافة إلى تقديم اسكتش مسرحي عن خطورة التنقيب عن الآثار، وفي نهاية المنتدى، تم تكريم الأم المثالية لهذا العام، وتكريم المشاركين والمنظمين بالمنتدى.