مصرع شاب بطما في سوهاج أثناء تركيبه زينة رمضان

شهدت دائرة مركز شرطة طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع عامل، أثناء قيامه بتركيب زينة «شهر رمضان»، أعلى سلم خشبي بالشارع، حيث اختل توازنه وسقط أرضًا ما نتج عنه وفاته، وتم نقله إلى المستشفى المركزي.

إخطار مدير الأمن بمصرع عامل إثر قيامه بتركيب زينة «شهر رمضان»

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، بمصرع عامل إثر سقوطه من علو.

تم نقله إلى مستشفى طما المركزي «جثة هامدة»، ادعاء سقوط من علو.

وبالفحص تبين وصول «حسام م م ح»، 18 عاما عامل، ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي «جثة هامدة»، ادعاء سقوط من علو.

اختل توازنه وسقط أرضًا

وأفاد كل من «مؤمن م م ح»، 31 عاما، عامل، و«وائل م م ح»، 29 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية، وشقيقا المتوفى، بأنه أثناء قيام شقيقهما المذكور بتركيب زينة شهر رمضان أعلى سلم خشبي بالشارع اختل توازنه وسقط أرضًا ما نتج عنه وفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي أدى إلى هبوط حاد

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية» ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.