مصرع طالبة إثر تناولها طعام فاسد بمنزلها في سوهاج

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، مصرع طالبة في العقد الثاني من عمرها، إثر إصابتها بحالة إعياء شديدة، بعد تناولها وجبة طعام منزلي فاسد، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار جهات التحقيق.

مصرع طالبة إثر إصابتها بتسمم

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورد لمركز طما من مركز الغنايم، يفيد بوصول «مي ث ح ن»، 15 عاما، طالبة، إلى مستشفى الغنايم المركزي مصابة بحالة إعياء وقيء، إثر تناولها طعام منزلي فاسد، وعقب تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي توفيت حال تلقيها الإسعافات اللازمة بالمستشفى.

الطالبة توفت أثناء تلقيها الإسعافات

وأفادت والدتها «هدي م ج»، 40 عاما، ربة منزل، بأنه حال تواجدها بالمنزل، وعقب تناول ابنتها وجبة طعام منزلي فاسد شعرت بحالة إعياء، فقامت بنقلها إلى مستشفى الغنايم المركزي لقرب المسافة لمنزلها، وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي، إلا أنها فارفت الحياة أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة ونفت الشبهة الجنائية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل إلى الجهات المختصة.

مصرع شاب سقط من سلم خشبي

وفي سياق آخر، شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج مصرع عامل، إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي، وذلك أثناء قيامه بتركيب زينة شهر رمضان، حيث اختل توازنه وسقط أرضًا ما نتج عنه وفاته، وتم ونقله إلى المستشفى المركزي، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.