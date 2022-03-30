قطار قوافل «وصل الخير» يصل مراكز وأحياء الجيزة لتوزيعها قبل بداية رمضان

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، وصول قطار قوافل «وصل الخير»، إلى مراكز وأحياء محافظة الجيزة، استعدادا لتوزيعها على المستحقين قبل بداية شهر رمضان المبارك، واستقبل أعضاء المؤسسة بالجيزة، دفعات من صناديق المواد الغذائية ضمن قافلة قطار «وصل الخير»، وتخزينها في المخازن، على أن تبدأ المؤسسة في توزيعها على المستحقين بداية من الغد.

تعاون بين التحالف الوطني و«حياة كريمة»

كشفت حياة كريمة، أن توزيع كراتين قوافل وصل الخير، تجرِ بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الوطني والتنموي، كما أكدت المؤسسة، أن الاستعداد لحملة المليون كرتونة، بدأ منذ ما يقرب من 45 يوما، بحسب ما أعلنه المهندس أحمد سعيد مسؤول المتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة، في تصريح سابق له، مشيرا إلى التنسيق فيما بينهم، جاء في إطار توحيد الجهود مستهدفين التوسع في قاعدة المستفيدين.

مليون كرتونة للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان

كما أوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها، أن القوافل تلك تستهدف توزيع مليون كرتونة مواد غذائية قبل بداية شهر رمضان، مشيرة إلى إن فرق الرصد الميداني هي المسؤولة عن تحديد الفئات المستحقة للاستفادة من قوافل وصل الخير، إذ تتمركز قاعدة من المتطوعين، ميدانياً على أرض الواقع، تعمل بكامل طاقتها، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، من أجل الوقوف على الفئات المستحقة وتحديدها وتوجه الفرق إليها مباشرة، سواء في الصعيد أو باقي المحافظات.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، على أن حملة المليون كرتونة، تأتي في إطار إيمانها بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقراً، في محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، مؤكداً على أن التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يأتي من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القري وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.