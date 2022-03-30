«وصل الخير» توزع صناديق المواد الغذائية في 3 محافظات قبل بداية رمضان

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، وصول قافلة «وصل الخير»، محافظتي القليوبية والأقصر، إذ بدأت عملية توزيع صناديق المواد الغذائية بشبرا الخيمة وكفر شكر، وفقا لما جاء على صفحة المؤسسة عبر منصة التوصل الاجتماعي «فيسبوك».

المتطوعون يبدأون في التوزيع

وفي الأقصر بدأ المتطوعين من حياة كريمة في أعمال التوزيع على عمال النظافة وعلى المستحقين بالقرى المختلفة والجميعات القاعدية.

وصل قطار «وصل الخير» محافظة الجيزة

كما وصل قطار «وصل الخير» مراكز وأحياء محافظة الجيزة، استعدادًا لتوزيعها على المستحقين قبل بداية شهر رمضان المبارك.

أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالجيزة استقبلوا دفعات من صناديق المواد الغذائية، ضمن القافلة وتخزينها في المخازن استعداداً لتوزيعها على المستحقين بداية من غد إن شاء الله.

مبادرات طبية مهمة

وفي وقت سابق، أكد الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية، أطلقت مبادرات طبية تجوب القرى الأكثر فقرًا التي لا توجد مستشفيات فيها، حيث يجرى إحالة المرضى للعلاج على نفقة الدولة.

وأضافت «الصادق»، خلال تصريحات عبر قناة «المحور»، أن هناك لجنة تقارير طبية تتابع حالات المرضى وتحولهم لأقرب مستشفى؛ حتى يحصلوا على خدمات مجانية وفقًا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتلقي العلاج الخاص به.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، وجود قوافل «وصل الخير»، في جنوب سيناء والجيزة ورأس الصدروالنوبة، ومطروح والمنوفية، وقنا، ودمياط والغربية والقاهرة وسوهاج والبحيرة، في ظل تنوع التخصصات الطبية، مثل تنظيم الأسرة والجلدية وأنف وأذن وعظام والجراحة لتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين.