حياة كريمة: وصول قوافل «وصل الخير» إلى 7 محافظات تمهيدا لتوزيعها

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مبادرة رئيس الجمهورية، عن وصول قوافل «وصل الخير» إلى 7 محافظات، تمهيداً لتوزيعها على الفئات المستحقة، خلال الأيام المقبلة، وأشارت المبادرة إلى أن القوافل وصلت إلى محافظات القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، المنيا، قنا، وكفر الشيخ.

تعاون بين التحالف الوطني و«حياة كريمة»

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن عملية التوزيع تتم بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الوطني والتنموي، والتي بدأ الاستعداد لها منذ ما يقرب من الشهر ونصف، وفقا لما أعلنه المهندس أحمد سعيد مسؤول المتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة، في تصريح سابق له، مؤكدا على أنه يتم التنسيق فيما بينهم، من أجل توحيد الجهود مستهدفين التوسع في قاعدة المستفيدين.

مليون كرتونة للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان

وأضافت المؤسسة أن فرق الرصد الميداني التابعة للمبادرة، بدأت منذ أيام في تحميل صناديق المواد الغذائية، تمهيدا لبدأ شحنها إلى محافظات الجمهورية كافة، ضمن المرحلة الاولى وبدأ توزيعها على الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، إذ تستهدف القوافل توزيع مليون كرتونة مواد غذائية قبل بداية شهر رمضان بـ5 أيام.

49% نسبة الإنجاز في المبادرة

وكشف مسؤول المتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة، عن جهود ما حققته القوافل على أرض الواقع، أذ حققت ما يقرب من 49%، على أن تتابع باقي أعمالها الاسبوع الجاري، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية الشريكة، قدمت قاعدة من البيانات التي قامت فرق الرصد الميداني بجمعها، محددة الفئات المستهدفة من خلالها في رمضان، وهو ما ينتج عنه حذف وإضافة الفئات المستحق.

فرق الرصد الميداني مسؤولة عن تحديد الفئات المستحقة

وأوضح أحمد أزهري، منسق بقطاع اللوجيستيات بمؤسسة حياة كريمة، في تصريح له، إن فرق الرصد الميداني مسؤولة عن تحديد الفئات المستحقة للاستفادة من قوافل وصل الخير، مشيرا إلى أن هناك قاعدة من المتطوعين، مرتكزة ميدانياً على أرض الواقع، تعمل بكامل طاقتها، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، من أجل الوقوف على الفئات المستحقة وتحديدها وتوجه الفرق إليها مباشرة، سواء في الصعيد أو باقي المحافظات.