توزيع 65 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عن توزيع 65 ألف و333 كرتونة مواد غذائية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث انطلقت المبادرة تحت شعار «حياة كريمة أيد بتبني وأيد بتساعد»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمود العماري، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقنا، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمود ياسين، منسق ميداني حياة كريمة بمركز قنا.

11.5 كيلوجرام مواد غذائية في كرتونة «حياة كريمة»

وأوضح محافظ قنا أن كرتونة المواد الغذائية تزن 11.5 كيلوجرام، وتتكون من مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول وبلح وياميش رمضان، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع الكراتين على 5 مراكز، بواقع 7628 كرتونة بمركز أبوتشت، و9947 كرتونة بنجع حمادي، وعدد 10320 كرتونة بدشنا، و9528 كرتونة في قوص، وعدد 25910 كرتونة بمركز قنا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية.

تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين

وأضاف «الداودي» أن الدولة المصرية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تسعى دائماً إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، لافتاً إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي قامت بانتقاء مجموعة من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، والتي تتمتع بسمعة طيبة، لتتولى توزيع كراتين المواد الغذائية على لاأسر الأولى بالرعاية، وذلك عقب مراجعة الكشوف المدرجة لحالات تكافل وكرامة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الاجتماعية بالمراكز المستهدفة، للتأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

قوافل «وصل الخير» هدية الرئيس للأسر الأكثر احتياجاً

ومن جانبه، أوضح خالد أبو الوفا، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة قنا، أن قوافل «وصل الخير» هي هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل رمضان، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع 65333 كرتونة كمرحلة أولى، بدءاً من اليوم الأربعاء، في جميع مراكز المحافظة، وذلك عن طريق مؤسسة «حياة كريمة»، والمتطوعين الذين بلغ عددهم أكثر من 1000 متطوع، من خلال متابعة وصول كراتين المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، والمدرجة ضمن حالات تكافل وكرامة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية.