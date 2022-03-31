رابطة السيارات: توحيد سعر البيع في مصلحة المستهلك على حساب التاجر

كشف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، في لقاء تليفزيوني، أن الجهاز سيصدر قريباً قرارات جديدة تُنهي ظاهرة «الأوفر برايس» إلى الأبد من خلال توحيد سعر البيع ليكون سعر التوكيل هو نفسه سعر الموزع والتاجر.

قرارات جديدة تُنهي ظاهرة الأوفر برايس

وفي حال إصدار القرار سيتخلص سوق السيارات المصري من أزمة استمرت عامين، وتحديداً منذ بداية فترة كورونا التي شهدت فيها مصر حالة من الارتباك في جميع القطاعات والصناعات.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هذا القرار صحيح بنسبة 100% ويصب في مصلحة المستهلك، وتؤيده كل رابطة تجار السيارات، ولكنه جاء متأخرا وفي وقت غير مناسب على الإطلاق، خصوصاً بعد إعلان جهاز حماية المستهلك لتقنين «الأوفر برايس» في الفترة الماضية.

التجارة تعاملت بظاهرة الأوفر برايس

وذكر أن التجار تعاملوا بـ«الأوفر برايس» من شبكة الموزعين الكبار بسعر مثبت على فاتورة الشراء، بسعر يتراوح من 30 ألف إلى 120 ألف جنيه زيادة عن سعر السيارة المعلن عنه من قبل الوكيل.

وأضاف «أبو المجد»، أن القرار الجديد يلزم التاجر بالبيع بالسعر المعلن من التوكيل الرسمي للسيارة، وليس بالفاتورة التي اشترى بها السيارة من الموزع قبل صدور ذلك القرار، وإلًا سيتعرض التاجر لغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.

الخسائر ستكون بملايين الجنيهات على تجار السيارات

ولفت إلى أن هذا القرار يؤثر على التاجر إذا تم تطبيقه و«يخرب بيته» فكيف يشتري سيارة بـ 400 ألف جنيه، ويطالبه الجهاز ببيعها بسعرها الرسمي بـ300 ألف جنيه؟!

وذكر أن الخسائر ستكون بملايين الجنيهات لمن اشترى سيارات من الموزعين بالأوفر برايس مثبت على الفاتورة، وسيكون هذا القرار في ذلك الوقت بمثابة «خراب» لتجار السيارات.