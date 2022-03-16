كيفية تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك ومتابعتها.. 4 طرق إلكترونية

طرق مختلفة يستطيع من خلالها المواطنون تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك ومتابعتها، وذلك في حال التعرض لأي نوع من أنواع الغش التجاري.

كيفية تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك ومتابعتها

كشف جهاز حماية المستهلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طرق التواصل معه، وكيفية تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك ومتابعتها، وذلك بشكل دائم ومن أي مكان في أنحاء الجمهورية، وهي خطوات وطرق، تتيح لجميع المواطنين سهولة التواصل مع الجهاز، وذلك لمساعدتهم في المحافظة على حقوقهم.

طرق تقديم شكوى لحماية المستهلك

- التواصل من خلال إرسال رسالة إلكترونية، على الرابط الإلكتروني الرسمي للجهاز.

- اختار كيفية تقديم الشكوى من خلال هذا الرابط الإلكتروني

- تسجيل البيانات الخاصة بك، والبيانات الخاصة بالمحل التجاري الذي تعرضت للغش من خلاله، وبعد ذلك اضغط على التسجيل.

- بعد التسجيل، قم باختيار أيقونة متابعة الشكوى، حتى يسهل عليك متابعة الشكوى سريعًا، من خلال إدخل الرقم السري الذي سيظهر لك.

- تقديم شكوى من خلال استخدام تطبيق الموبيل على جوجل ستور وأبل ستور، من خلال هذا الرابط الإلكتروني.

- تقديم الشكوى من خلال تطبيق أندرويد على الرابط الإلكتروني.

طرق أخرى لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

- تقديم شكوى بطريقة مباشرة، في أحد المقار الخاصة بجهاز حماية المستهلك، في 115 بالقرية الذكية، أو في مقره رقم 96 بشارع أحمد عرابي بالمهندسين.

- التواصل مع الجهاز من خلال رقم الخط الساخن «19588».

- من السهل أيضًا تسجيل الشكوى من خلال «الواتساب» على رقم 01577779999

- إرسال التواصل من خلال رقم الفاكس 0233055753.

المستندات المطلوبة للشكوى لدى حماية المستهلك

يجب على المستهلك أثناء تقديم الشكوى، ضرورة إرفاق صورة من فاتورة الشراء، مع صورة من شهادة الضمان.