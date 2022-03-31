مدحت صالح: أجمل نهاية لمسلسل أبو العروسة 3.. والجمهور: «عاوزين رابع»

حرص الفنان مدحت صالح، على التفاعل مع جمهوره بعد نهاية مسلسل «أبو العروسة 3» ومعرفة آرائهم في نهاية المسلسل، حيث نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة صور من الحلقة الأخيرة وعلق عليها «أجمل نهاية أبو العروسة 3»، فتلقى إشادات عدد كبير ممن الجمهور.

علق أحد المشاهدين: «أجمل مسلسل طبعا ومنتظرين الجزء الرابع إن شاء الله»، وأضاف آخر: «كان تحفة بجد وروعة ومنتظرين الجزء الرابع».

وتوالت التعليقات «أجمل نهاية وأجمل عيلة وكل النهايات جميلة عاوزين جزء رابع»، «أجمل نهاية لأجمل وأروع سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام كلوا جميل ويارب عقبال الجزء الرابع والخامس إن كان في العمر بقية وكل عام وأنتم جميعاً بألف خير يارب العالمين».

مسلسل أبو العروسة 3

وشهدت الحلقة الأخيرة من أبو العروسة 3 العديد من الأحداث وهي زواج أكرم ومريم بعد قصة حب طويلة تخللها العديد من الأزمات، وعودة طارق لزينة، واعتراف يوسف بحبه لهاجر وطلب يدها للزواج، وعودة عبير لجابر.

أبطال مسلسل أبو العروسة 3

مسلسل أبو العروسة 3، بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ولاء الشريف، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، وفاء صادق، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

ودارت أحداث الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة حول عبد الحميد وخروجه على المعاش وبدء التعامل مع مشاكل أولاده وأسرته بمشاركة زوجته عايدة.