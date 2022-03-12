مدحت صالح يبدأ حفله في مهرجان أبيدوس بأغنية «برمي السلام»

بدأ الفنان مدحت صالح حفله الغنائي في مهرجان أبيدوس للغناء والموسيقي بمحافظة سوهاج بأغنيته الوطنية «برمي السلام على بلدنا»، وسط تفاعل الجمهور والحاضرين، ثم قدم أغنية «بحلم على قدي».

الحفل المقام حاليًا يحضره كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وتحدث مدحت صالح، عقب صعوده على خشبة المسرح، بقوله: «بحبكم ومبسوط إني بغني معاكم النهاردة، ولابد من أن أوجه شكرًا خاصًا للدكتورة وزيرة الثقافة على دعوتها لي بالغناء في سوهاج، وإن شاء الله نقدم حفلاً ممتعًا».

علي الحجار أطرب الجمهور بحفلته أمس

وكان الفنان علي الحجار قدم أمس مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة، أبرزها أغنية «المال والبنون»، وذلك على هامش فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقي والغناء.

بينما أحيى الفنان هشام عباس حفل الافتتاح، وتفاعل مع الجمهور، وذلك داخل معبد أبيدوس بسوهاج الذي يعد من أهم المتاحف في مصر، وقدَّم مجموعة من أغنياته، أبرزها: «قول عليا مجنون، ويتربى في عزو، ليلة وليلة، تعالى بالحب هتخدي عيني، آه من عينيها السود».

انطلاق مهرجان أبيدوس للموسيقي

وانطلق مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج في دورته الأولى يوم الخيمس الماضي، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من 10 حتى 12 مارس.