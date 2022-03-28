مدحت صالح يجهز لعمل فني في رمضان من ألحان سامر أبو طالب (صور)

أعلن الملحن سامر أبو طالب، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعاونه مع الفنان مدحت صالح في عمل فني، رفض الإفصاح عنه.

ونشر «سامر»، مجموعة صور تجمعه بالفنان مدحت صالح، وعلق قائلا: «بسم الله والحمدلله رب العالمين، خطوة مهمه بالنسبالي كملحن، أني اشتغل مع فنان كبير وصوت من أهم أصوات مصر على مر العصور وله تاريخ ونجاحات كبيرة الاستاذ "مدحت صالح"، استنونا في رمضان 2022، إن شاء الله عمل قوي وهتحبوه أوى إن شاء الله (من كلمات صديقى الشاعر العبقرى احمد حسن راؤول) إدارة إنتاج نورهان يسري & إخراج أحمد عساف.. مدحت صالح رمضان 2022 ألحان سامر أبو طالب»

مسلسل أبو العروسة

ويعرض للفنان مدحت صالح حاليا مسلسل «أبو العروسة»، غذ يجسد دور «جابر» شقيق عبدالحميد، الذي يقوم بدوره الفنان سيد رجب.

مسلسل أبو العروسة، بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ولاء الشريف، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، وفاء صادق، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.