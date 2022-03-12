«الحلوة داير شباكها».. مدحت صالح يغني لمحرم فؤاد في حفله بأبيدوس

قدم الفنان مدحت صالح، أغنية للفنان الراحل محرم فؤاد «الحلوة داير شباكها»، خلال حفله المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج في دورته الأولى.

كما واصل مدحت صالح، حفلته بتقديم أغنياته الشهيرة منها «كوكب تاني، وماشي في ضلها، واغنية فيلم البلياتشو»، فيما طلب جمهور أبيدوس من صالح غناء تتر مسلسل شمس الأنصاري الذي قام بطولته الفنان محمد سعد منذ عدة أعوام.

مدحت صالح يشكر وزيرة الثقافة

يقام الحفل حاليا، على هامش مهرجان أبيدوس للموسيقي والغناء بمحافظة سوهاج، بحضور كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إذ بدأ مدحت صالح كلمته عقب صعوده على المسرح، قائلا: «بحبكم ومبسوط إني بغني معاكم النهاردة ولا بد من أن أوجه شكر خاص للدكتورة وزيرة الثقافة المصرية على دعوتها لي بالغناء في سوهاج، وإن شاء الله نقدم حفل ممتع».

فيما أحيا الفنان علي الحجار بالأمس، حفلًا ضمن فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقي والغناء، وقدم لجمهوره مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة، أبرزها أغنية «المال والبنون».

انطلاق مهرجان أبيدوس للموسيقي والغناء

وانطلق مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج في دورته الأولى يوم الخميس الماضي، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من 10 حتى 12 مارس.