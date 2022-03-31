«مصر الخير»: لدينا قواعد بيانات محدثة بشكل دوري.. و200 جنيه لكل فئة

قال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة لديها قواعد بيانات يجرى تحديثها بشكل دوري مع الجمعيات الشريكة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى المؤسسة تنتهج حاليًا استراتيجية في عملية التنفيذ على أرض الميدان، حتى يكون لديهم شريك محلي بداخل كافة المراكز الإدارية على مستوى الجمهورية لمساعدتهم مع الجمعيات التابعة له إداريًا.

علي: المؤسسة باتت حاليا أسرع في الوصول إلى المستحقين

وأضاف «علي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المؤسسة باتت حاليًا أسرع في الوصول إلى المستحقين على مستوى المحافظات عبر البحث الاجتماعي المحدث، «عايزين نكون ضامنين أن العجلة أول ما تدور في عملية الإفطار نكون واصلين للمستحق مباشرة».

علي: المؤسسة تعمل بشكل متشعب أكبر من إيصال كرتونة

وأوضح أن المؤسسة تعمل بشكل متشعب أكبر من إيصال كرتونة الخير للمستفيدين، إذ أنه بالنسبة لرب الأسرة أو أحد أبنائه في سن العمل قادرًا على العمل، فلن يحصل على «كرتونه الخير» أو يحصل على إعانة شهرية، ولكنه يتحول للتدريب من أجل التشغيل حال لم يملك حرفة معينة.

ولفت إلى أن «كرتونة الخير» تتكون من 12 كيلو، ومتضمنة أغلب المنتجات الغذائية التي تحتاجها الأسرة المصرية في المنزل خلال شهر رمضان الكريم.

وتابع: «كارت الخير كان حلاً لمجموعة من المشكلات، واقترحت المؤسسة إصداره من أجل إعطاء المتبرع ورقة منه كالشيك للمستحق بهدوء تام، الراجل بيكون خد قسيمة مشتريات من فئة 200 جنيه، وهي بتعادل الكرتونة، ويصرفها من أقرب جمعية استهلاكية».