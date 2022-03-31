أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة.. وفيات وعزاء

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الحزينة والتي انقسمت بين وفيات وجنازات، ونستعرض في «الوطن» آخر الأحداث خلال 24 ساعة.

وفاة خال مصطفى درويش

أعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة «خاله» سمير حسين، وطالب الجمهور بالدعاء له،: «البقاء لله وحده، توفي خالي الأستاذ سمير حسين سعيد، الله يرحمك، آخر خال ليّا في عيلة أمي، الله يرحمك، سلم على أمي والحبايب».

وحرص جمهور مصطفي درويش علي تقديم واجب العزاء في وفاة خالة داعين له بالرحمة والمغفرة.

وفاة شقيق عفاف شعيب

وأعلنت الفنانة عفاف شعيب وفاة شقيقها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشرت صورة من الآية القرآنية التي تقول «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، وعلقت عليها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. شقيقي محمود شعيب في ذمة الله».

وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وكانت الفنانة عفاف شعيب في وداع شقيقها بحالة انهيار تام.

لطفي لبيب وعزاء عهدي صادق

أقيم عزاء الفنان الراحل عهدي صادق الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض بكنيسة مارمرقس في منطقة مصر الجديدة، وحرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان لطفي لبيب والذي حرص علي التواجد وتقديم واجب العزاء رغم صعوبة حركته بسبب مرضه ورغم ذلك فقد كان أول الحضور، ودخل في نوبة بكاء فور وصوله، وظل يردد بنبرة حزينة: «كان عظيم والناس كلها كانت بتحبه».