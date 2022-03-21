لطفي لبيب ضيف شرف بـ«راجعين يا هوى» في دراما رمضان 2022

شهد البرومو الرسمي لمسلسل «راجعين يا هوى» الذي طرحته قناة CBC خلال الأيام الماضية، ظهور الفنان القدير لطفي لبيب بملابس بيضاء، إذ تفاعل عدد كبير من الجمهور مع ظهوره.

مشاركة لطفي لبيب في «راجعين يا هوى»

وأعرب الفنان لطفي لبيب عن سعادته البالغة في المشاركة في «راجعين يا هوى» المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2022، وكشف في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه يظهر كضيف شرف خلال أحداث العمل.

أحداث مسلسل «راجعين يا هوى»

مسلسل «راجعين يا هوى» قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتدور أحداثه حول رجل الأعمال «بليغ أبو الهنا» الذي يخسر جميع أمواله في أوروبا، فيعود إلى أسرته مرة أخرى ويحاول لم شملهم، وأثناء ذلك تربطه علاقة عاطفية بدكتورة نفسية وتقوم بدورها «نور»، ويتذكر حبيبته القديمة، التي تجسد دورها هنا شيحة.

أبطال مسلسل «راجعين يا هوى»

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم وهم: خالد النبوي، هنا شيحة، نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، طارق عبد العزيز، أحمد بدير، اسلام جمال، نور النبوي، إسلام ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

آخر أعمال لطفي لبيب

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب مشاركته في مسلسل «إلا أنا» حكاية «ويبقى الأثر»، إذ جسد دور «عادل» جار الفنانة نجلاء بدر ضمن أحداث العمل، وشارك في بطوتها كل من: مصطفى درويش، محمد التاجي، إيناس كامل، رانيا منصور، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمانى التونسى، ومن إخراج أحمد يسري.