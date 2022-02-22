بعد 12 عاما على «عسل أسود».. لطفي لبيب: محمد شرف كان المرشح لدور «راضي»

كشف الفنان لطفي لبيب، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ لم يكن المرشح الأول لدور شخصية «راضي» في فيلم «عسل أسود» بطولة الفنان أحمد حلمي، فذكر أن الفنان الراحل محمد شرف، كان المرشح الأساسي لأداء هذا الدور، موضحًا أن الحالة الصحية للفنان الراحل لم تكن تسمح وقتها بالقيام بالدور نظرًا لخضوعه عملية خطيرة بالمخ.

وضع محمد شرف الصحي وراء عدم مشاركته في عسل أسود

وأضاف «لبيب»، خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، ويُعرض على قناة «دي إم سي»، أنه عندما اكتشف القائمون على العمل بأن الوضع الصحي للفنان محمد شرف لا تسمح للمشاركة في الفيلم، تم ترشيحه هو للقيام بهذا الدور، إذ كانت حالة محمد شرف خارج السيطرة.

محمد شرف لو عمل دور «راضي» كان هيبقى أفضل مني

وأشار الفنان القدير لطفي لبيب، إلى أنه إذا كان الوضع الصحي لمحمد شرف يسمح له بأداء هذا الدور، لكان قد أداه بطريقة أفضل منه شخصيًا، «محمد شرف كان هيعمل الدور ده أحسن مني، وأنا بحب كل الناس اللي في الوسط الفني».

فيلم عسل أسود

«عسل أسود» فيلم من بطولة أحمد حلمي، تم إنتاجه في عام 2010، وشارك فيه كل من الفنانين أدوارد، وأنعام سالوسة وإيمي سمير غانم، وتحدث عن شخص يُدعى «مصري سيد العربي»، وهو شخص مصري ترك مصر وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ هاجر مع والديه وهو في سن العاشرة، وعاد لبلده بعد عشرين عامًا وكان يرغب في الاستقرار في الدولة المصرية بعد وفاة والديه.