لطفي لبيب: «مينفعش حد يبعتلي شغل.. مش هيجيبوا ممثل قاعد»

أكد الفنان القدير لطفي لبيب، إن التمثيل بالنسبة له أصبح صعبا ولا يستطيع شخص أن يرسل إليه طلب بالعمل لأنه أصبح جالسا لا يتحرك، متابعا: «مينفعش حد يبعتلي شغل، هيجيبوا ممثل قاعد، الحركة صعبة ومقدر الناس واللي بيحصل وراضي جدا، والكتابة معوضاني عن حاجات كتيرة، وأنا مقولتش أنا عاوز أكون نص فنان، أنا أول مرة أسمع الجملة دي، مفيش ربع فنان ونص فنان، هي فنان يامفيش، هي كده».

التمثيل أسلوب حياة وليست وظيفة

وأضاف «لبيب» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه إذا تم عرض عليه دور يناسب صحته سيوافق لأنه يشتاق إلى جو اللوكيشن الخاص بتصوير الأفلام والمسلسلات حيث يشعر بالسعادة والبهجة.

الاستمتاع بالجلوس مع الأحفاد والأولاد

وواصل الفنان القدير لطفي لبيب: «لاقيت لحظة جميلة، إني لازم استمتع بأولادي وأحفادي ماكنش عندي وقت، وبقيت عاوز أشبع من أحفادي وأولادي».

رفضه التكريم من السفارة الإسرائيلية

يذكر أن رفض الفنان لطفي لبيب دعوة لتكريمه من السفارة الإسرائيلية في القاهرة، بعد تجسيده لشخصية السفير الإسرائيلي في فيلم «السفارة في العمارة» مع الفنان عادل إمام، مرجعا ذلك إلى إيمانه بالقضية الفلسطينية.