وزير الري: الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4738 كيلو متر

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماعه مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الري وعدد من قيادات الوزارة، إنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4738 كيلو متر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4095 كيلومتر، بالإضافة إلى توفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2836 كيلومتر، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى 61 كيلومتر.

وأضاف «عبد العاطي»، أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل إستبحار القطاع المائي وتعدي بعض المواطنين عليها بإلقاء المخلفات بها، مما أثر سلباً على نوعية المياه وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها بإستخدام هذه المياه.

الموارد المائية: نستهدف تأهيل 20 ألف كيلو متر من الترع

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتصحيح هذه الأوضاع من خلال المشروع القومي لتأهيل الترع، الذي يستهدف نحو 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، وحققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة.

وأكد الوزير، أن أعمال تأهيل الترع عادت بالكثير من المكاسب على المواطنين في المناطق الريفية، وأسهمت في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضي بور، بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع.

واستعرض «عبد العاطي»، موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، إذ جرى إزالة ما يزيد عن 51 ألف حالة تعدي بمساحة حوالى 7 ملايين متر مربع، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

إزالة أعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل

وأوضح «عبد العاطي» أنه خلال الأيام الماضية جرى إزالة أعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، إذ جرى إزالة مخالفة ردم فى المهد بناحية البيارة بمركز كوم أمبو بأسوان بمعرفة المخالف وتحت إشراف تفتيش نيل كوم أمبو، وإزاله فورية لتعدي بواجهة مدينة بنها بالقليوبية لتشوين ألعاب ملاهي، وكافيتيريا على النيل مباشرة، وتنفيذ 21 قرار إزالة لمخالفات متنوعة على مساحة 4200 متر مربع بقرية الميمون وقرية الزاوية بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وإزالة 3 مخالفات ردم بناحية جزيرة التل بمركز ديرمواس بالمنيا بمساحة 256 متر مربع، وتنفيذ ٤٣ قرار إزالة لمخلفات ردم بناحية قرية طوخ بمركز نقادة بقنا بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة بمساحة 1530 متر مربع.

9 قرارات إزالة بمحافظة سوهاج

وفي محافظة سوهاج تم تنفيذ 9 قرارات إزالة منها 9 ردم بمساحة 2100 متر مربع و4 مخالفات مباني بمساحة 600 متر مربع بناحيه الشيخ مكرم بمركز سوهاج، وتنفيذ و10 قرارات إزاله لمباني مخالفة في ناحية الخذنداريه والهريف بمركز طهطا، وتنفيذ 7 قرارات إزالة بمركز دار السلام و4 قرارات مباني مخالفة بمساحة 550 متر مربع، وذلك بوجود وتأمين قوات الشرطة ومسئولي المحليات، وباستخدام معدات الوزارة والمحليات وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

14 قرار إزالة بمحافظة البحيرة

وفي محافظة البحيرة، تقرر إزالة 14 مخالفة بمركز المحمودية، عبارة عن مخالفتين ردم بمساحة 102 متر مربع وقرار سور من الطوب الأبيض بطول 10 أمتار، و6 مواسير ري مخالفة بطول 72 مترا و5 أقفاص سمكية مخالفة بمساحة 270 مترا مربع بمركز المحمودية، وإزالة 5 مخالفات بمركز رشيد عبارة عن ورشة سفن مخالفة بمساحة 1500 متر مربع و3 مباني بالطوب الأبيض بمساحة 217 متر مربع، وسور من الطوب الأبيض بطول 75 مترا، و9 أقفاص سمكية مخالفة و8 أحواش بمركز كوم حمادة، و10 أحواش بمركز شبراخيت.

قرارات إزالة بمحافظة الغربية

وفي محافظة الغربية، تم تنفيذ 8 قرارات إزالة لمخالفات متنوعة بمركز سمنود، و6 قرارات بمركز كفر الزيات، و8 مخالفات بمركز بسيون عبارة عن 6 أحواش مخالفة بمساحة 145 متر مربع، وسور من الخشب بمساحة 15 متر مربع، وتكسية حجرية بمساحة 60 متر مربع.

قرارات إزالة بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية

وفي محافظة كفر الشيخ، تم تنفيذ إزالة لـ5 أقفاص سمكية مخالفة بمركز مطوبس، و8 مخالفات بمركز فوه عبارة عن 3 مخالفات ردم بالمجري المائي، ومخالفة سور من الخشب بطول 30 مترا، و4 مزارع سمكية مخالفة بمساحة 48 متر مربع.

وفي الدقهلية، تم تنفيذ 18 قرار إزالة ردم وعشش مخالفة بناحية محلة إنجاق وكفر الدبوسي وكفر الحطبة وكفر الشيخ عطية وكفر الترعة القديم بمركز شربين.