وزير الري يبدأ حشد الدعم الدولي لـ«ائتلاف المياه» تأهبا لمؤتمر المناخ

شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع «لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ»، الذي تنظمه منظمة الأرصاد العالمية ضمن فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه والمنعقد لمتابعة خطة عمل الائتلاف ومنهجية تنفيذ الخطة خلال الفترة القادمة، والمجهودات المبذولة من القادة في رفع الوعى بالترابط بين المياه والمناخ.

وفي كلمته أكد الدكتور عبد العاطي، على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للائتلاف الدولي للمياه والمناخ، وحرصها على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية في كافة المبادرات الدولية مثل ائتلاف المياه والمناخ، وحشد الدعم الدولي للائتلاف خلال مؤتمر المناخ COP 27 والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل، وضرورة تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الابعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت.

وأشار إلى أن مصر قامت بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال مثل مشروعات حماية الشواطئ التي تهدف للتكيف مع ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر والناتجة عن ذوبان الجليد في العديد من مناطق العالم، وأن تراجع كميات الثلوج على قمم الجبال أصبح ظاهرة يتم رصدها في مدار أعوام متتالية.

رئيس مفوضية نهر السنغال: إدارة تشاركية لنهر السنغال لتحقيق المنفعة للجميع

الجدير بالذكر أن الائتلاف الدولي للمياه والمناخ يضُم في عضويته فريق رفيع المستوى أبرزهم رئيسي دولتي المجر وطاجيكستان، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف، ويُعد الائتلاف أحد المبادرات الدولية التي تهدف بشكل رئيسي لتحقيق التكامل بين أجندتي المياه والمناخ، والتعجيل بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ ، ويعمل هذا الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتي تُعد من أهم مؤسسي هذا الائتلاف.

عبد العاطي ورئيس مجلس الوزراء الكونغولي يبحثان سبل تعزيز العلاقات

وعلى هامش مشاركته في المنتدى التقى الدكتور عبد العاطي بعدد من الوزراء وكبار مسئولي المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية، حيث التقى «إيف بازيبا ماسودي»، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال المياه فى إطار بروتوكول التعاون الفني في مجال الموارد المائية الموقع بين مصر والكونغو، والذي تم مده لخمس سنوات جديدة حتى 2027، ويتم تحت مظلته تنفيذ مشروع «الإدارة المتكاملة للموارد المائية»، والذي يشمل العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموي من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد، كما تم التباحث حول مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، باعتبار المياه أساس التعاون بين الدو ، الأمر الذى يفتح آفاق التكامل في كافة المجالات، وتحقيق المنفعة المتبادلة وزيادة التبادل التجاري بين الدول.

عبد العاطي ووزير المياه المغربي يبحثان التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين

والتقى وزير الري «نزار بركة»، وزير المياه المغربي، حيث ناقشا التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر ومعظم الدول العربية من تحديات تواجه مواردها المائية.

تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال

كما التقى «سيرين مباى ثيام»، وزير المياه والصرف الصحي السنغالي، وأشاد بالتنظيم المتميز للمنتدى، والروابط القوية بين البلدين، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستمرار في تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تشتمل التعاون المشترك في الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلا الدولتين، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كافة مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.

والتقى الدكتور عبد العاطي «لوي فاشون» رئيس المجلس العالمي للمياه، وجرى الاتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات اسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخCOP27 .

كما التقى بكل من «حميد ديان رئيس مفوضية نهر السنغال وبيث دانفورد نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي لشئون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية وجانيت روجان السفير الإقليمي للمملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية cop 25 لمنطقة الشرق الأوسط، وهينك أوفينك المبعوث الهولندي رفيع المستوى لشئون المياه»، لاستعراض سُبل تنسيق الجهود الأممية في دعم قضايا المياه ومواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.