طقس اليوم في مطروح.. شبورة وارتفاع في درجات الحرارة

ارتفعت درجات الحرارة في محافظة مطروح بشكل ملحوظ في المناطق والمدن الواقعة من الإسكندرية شرقا، بمدينة الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم غربا، وارتفعت نسبة الرطوبة، كما انتشرت الشبورة في كل مكان خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، مع انخفاض في سرعة الرياح.

درجات الحرارة في طقس اليوم بمطروح

ويشهد طقس اليوم في مطروح ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، كما ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو وسجلت 90% وهو أعلى معدل لها خلال الأسبوع الجاري منذ بدء موسم الربيع، بينما انخفضت سرعة الرياح وسجلت 3 كم/ في الساعة، وهو أقل معدل لها خلال شهر مارس، ونسبة توقعات سقوط الأمطار 2%.

فتح سروح الصيد بموانئ مطروح

وانعكس طقس مطروح المعتدل على حالة البحر في أول أيام الربيع، وسمحت الأجهزة المعنية باستخراج تصاريح الصيد وخروج المراكب للصيد من الموانئ الثلاثة بنطاق المحافظة، وهي ميناء مطروح الشرقي والميناء الغربي وميناء السلوم، وتستمر سروح الصيد من يوم ولمدة 8 أيام حسب كل مركب، للصيد على سواحل البحر المتوسط من الإسكندرية شرقا وحتى السلوم غربا بنهاية المياة الإقليمية المصرية الدولية.

تحذيرات من الشبورة على الطرق

وحذّرت الأجهزة الأمنية في محافظة مطروح من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة وضباط إدارة المرور وشرطة تأمين الطرق، قائدي السيارات الأجرة والملاكي والنقل، بتخفيض السرعات وتوخي الحذر خلال القيادة على الطريق السريعة والدولية كطريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وطريق الضبعة الإقليمي القاهرة وطريق العلمين وادي النطرون وطريق مطروح السلوم للحفاظ على أرواح المسافرين مع انخفاض نسبة الرؤية على بعض الطرق بسبب الشبورة.