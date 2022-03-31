عمر كمال يعلن مشاركته في السباق الرمضاني 2022.. والجمهور يدعو له

فاجأ مؤدي المهرجانات عمر كمال، جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمشاركته في الموسم الرمضاني لعام 2022.

ونشر الفنان عمر كمال، صوره له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «قريبًا في رمضان».

الجمهور يهنئ عمر كمال لمشاركته في رمضان

وانهالت التعليقات على بوست مؤدي المهرجانات عمر كمال، من الجمهور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مهنئين إياه على العمل الدرامي الجديد، إذ كتب أحد المتابعين في التعليقات: «كل التوفيق يا عمور وكل سنة والأسرة بخير وسعادة وهنا».

وتمنى له الجمهور في تعليقات أخرى النجاح الدائم، وكتب أحدهم: «بالتوفيق لحضرتك إن شاء الله من نجاح لنجاح دايما يا رب العالمين»، وكتب آخر: «بالتوفيق إن شاء الله»، وثالث: «ربنا معاك ويكرمك يا رب».

أزمة عمر كمال وحمو بيكا

وخلال شهر مارس الجاري، تصدر اسم الثنائي الشهير عمر كمال وحمو بيكا، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعد أن أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، حكمًا بمعاقبة كلًا من بيكا وعمر كمال، بالحبس لمدة سنة، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ، لإتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر مقطع فيديو من أجل التربح منه، وهو مهرجان «أنتي معلمة».

بداية الأزمة بين الثنائي الشهير

وتعود القصة، إلى عام 2020، عندما نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال، مقطع فيديو يجمعه بصديقه حمو بيكا، والراقصة البرازيلية لورديانا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا كبيرًا على مؤدي المهرجانات عمر كمال، ليعلن بعدها أنه سوف يتم طرح كليب «أنتي معلمة»، بدون الراقصة البرازيلية لورديانا، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».