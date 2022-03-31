أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 31-3-2022 في مصر

سجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 31-3-2022، تباينا سعريا في البنوك المختلفة، ليستقر الدولار والريال السعودي ويرتفع اليورو.

وكانت أسعار العملات الأجنبية والعربية سجّلت ارتفاعا مقابل الجنيه الأسبوع المنتهي، جاء على رأسها الدولار واليورو، والدينار الكويتي والريال السعودي والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي.

أسعار العملات

وتستعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه

وعرضت أسعار العملات الأجنبية لدى بنك البنك الاهلي المصري، كالتالي:

سجّل سعر صرف بيع الدولار بـ18.35 جنيه مقابل 18.25 جنيه للشراء ليستقر عند هذه الأسعار، وبيع اليورو بسعر 20.5226 جنيه مقابل 2.3615 جنيه للشراء ليكون مرتفعا، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 24.1174 جنيه، مقابل 23.9276 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 60.3916 جنيه للبيع مقابل 57.7623 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي 4.8912 جنيه للبيع مقابل 4.8662 جنيه للشراء، وبيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.9961 جنيه مقابل 4.9656 جنيه للشراء.أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار اليوم الخميس 31 -3-2022، أعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني عند 18.29 جنيه، فيما وصل سعره في بنك الاسكندرية 18.32جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار منها.

وجاء بنك مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع لها اليورو، إذ سجل سعره 20.3838 جنيه، فيما جاء الأستثمار العربي كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.2401 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي أعلى سعر في بنك مصر بسعر 4.862 جنيه، كما يعد بنك hsbc الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.88 جنيه.

وعُرض الجنيه الإسترليني في بنك الاستثمار العربي كأفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، بسعر 24.0813 جنيه، وبنك أبوظبي الأول الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 24.0743 جنيه.

وجاء بنك saib في أول قائمة البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 60.04 جنيه، وصُنِف بنك الإسكندرية الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.2731 جنيه، واحتل بنك الاستثمار العربي قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.966 جنيه، فيما جاء بنك الإسكندرية كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.9877 جنيه.