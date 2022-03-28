أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-3-2022 في مصر.. الدولار مستقر

سجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28 -3-2022، في البنوك المختلفة تباينا سعريا؛ ليستقر الدولار فيما تراجع اليورو.

كانت أسعارالعملات الأجنبية والعربية سجّلت ارتفاعا مقابل الجنيه، الأسبوع المنتهي، جاء على رأسها الدولار واليورو، والدينار الكويتي والريال السعودي والجنيه الإستراليني والدرهم الإماراتي.

وتستعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه

وعرضت أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر، كالتالي:

سجّل سعر صرف بيع الدولار بـ18.37 جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء ليستقر عند هذه الأسعار، وبيع اليورو بسعر 20.1813 جنيه مقابل 19.9983 جنيه للشراء ليكون متراجعًا، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 24.2264 جنيه، مقابل 23.9903 جنيه للشراء.

فيما وصل سعر الدينار الكويتي إلى 60.4276 جنيه للبيع مقابل 57.769 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي 4.897 جنيه للبيع مقابل 4.8673 جنيه للشراء، وبيع الدرهم الإماراتي بسعر 5.0015 جنيه مقابل 4.971 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار اليوم الاثنين 28 -3-2022، أعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.30 جنيه، فيما وصل سعره في كريدي أجريكول 18.35جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار منها.

وجاء بنك مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع لها اليورو، إذ سجل سعره 20.0879 جنيه، فيما جاء كريدي أجريكول كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.1593 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي أعلى سعر في البنك الأهلى المصري بسعر 4.8847 جنيه، كما يعد بنك hsbc الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.89 جنيه.

وعُرض الجنيه الإستراليني في بنك المصري الخليجي كأفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، بسعر 24.0773 جنيه، وبنك كريدي أجريكول الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 23.9641 جنيه.

وجاء بنك saib في أول قائمة البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 60.09 جنيه، وصُنِف بنك المصرف المتحد الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.3222 جنيه، واحتل بنك الأهلي المصري قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر4.9857 جنيه، فيما جاء بنك المصرف المتحد كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.9959 جنيه.