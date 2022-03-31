شهد سعر الدولار اليوم الخميس 31-3-2022 في مصر استقرارًا سعريًا عقب تراجعه بقيمة تراوحت ما بين قرشين و4 قروش فى عدد من البنوك خلال 4 أيام في بداية التعاملات اليومية.

وتعرض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لعدة ارتفاعات تجاوزت الـ16% بداية من يوم الإثنين من الأسبوع المنتهي، وأعلنت شركات البنوك عن زيادة حصيلتها من العملة الأمريكية والعملة الأوروبية الموحدة والجنيه الإستراليني، وكذلك عدد من العملات العربية كالريال الدرهم والدينار الكويتي بعد إجراءات البنك المركزي وفقا لـ علي الحريري سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية لـ«الوطن»، مؤكدًا أن حركة التداول تشهد هدوءًا.

واحتل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، مكان الصدارة، تبيع له العملة الأمريكية بسعر 18.30 جنيه، فيما جاء بنك كريدي أجريكول كأفضل بنك تشتري منه الدولار بسعر 18.33 جنيه.

أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم

وسجل سعر الدولار فى مصر استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية للبنوك ليوم الخميس 31-3-2022 كالتالي:

- سعر بيع الدولار فى بنك كريدي أجريكول 18.22 جنيه مقابل 18.32 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنك المشرق 18.34 جنيه مقابل 18.24 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنك مصر والأهلي المصري - البركة - أبوظبى التجاري - التعمير والإسكان سعر 18.35 جنيه مقابل 5 18.2 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنوك «المشرق - التنمية الصناعية» سعر 18.34 مقابل 18.24 جنيه للشراء.

- بيع سعر الدولا ر فى بنوك «بلوم - مصر إيران للتنمية - السويس - العقاري المصري العربي - الشركة المصرفية العربية الدولية - التجاري الدولي - الإمارات دبي الوطني - قطر الوطني»، بـ18.33 جنيه مقابل 18.23جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنوك «العربى الأفريقي الدولي - أبو ظبي الأول - الإسكندرية - فيصل الإسلامي - HSBC» بـ18.32 مقابل 18.22 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في البنك المركزي المصري بـ18.34 جنيه مقابل 18.21 جنيه.

أسعار العملات غير المدعومة في البنوك المختلفة

- بيع الريال اليمني اليوم الإثنين بسعر 0.073 جنيه مصري.

- بيع الجنيه السوداني بسعر 0.041 جنيه مصري.

- بيع الليرة اللبنانية سعر 0.012 جنيه مصري.

- بيع الليرة التركية بسعر 1.248 جنيه مصرى.

- بيع رينغيت ماليزي بسعر 4.352 جنيه مصري.

- بيع هريفينا أوكرانية بسعر 0.622 جنيه مصري.

- بيع الروبل الروسي بسعر 0.219 جنيه مصري.