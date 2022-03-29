سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في مصر

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ورغبة الكثير من المصريين إلى أداء مناسك العمرة في الشهر الفضيل، لذلك يتصدّر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري محركات البحث بشكل يومي، حتي يمكن تحديد أفضل مكان لشراء العملة أو البيع.

أعلى سعر لبيع وشراء الريال السعودي

يُباع الريال السعودي بأفضل سعر له في البنك الأهلي المصري بنحو 4.8966 جنيه، بينما جاء في بنك hsbc بسعر 4.87 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، للمهتمين بمعرفة أسعار العملات العربية، أسعار عمليات البيع والشراء لعملة الريال السعودي بالجنيه المصري، في بداية معاملات اليوم الثلاثاء، في عدد من البنوك المصرية، على النحو التالي:

- بلغ سعر الريال السعودي ببنك المشرق 4.900 جنيه للبيع، مقابل 4.872 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.8966 جنيه للبيع، مقابل 4.8673 جنيه للشراء.

- وسجل الريال السعودي في بنك cib، نحو 4.8916 جنيه للبيع مقابل 4.8673 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك «ميد» 4.8996 جنيه للبيع، مقابل 4.7168 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 4.89 جنيه للبيع مقابل 4.85 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي، نحو 4.9083 جنيه للبيع مقابل 4.7481 جنيه للشراء.

- وسجل سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصرف المتحد، نحو 4.912 جنيه مقابل 4.74 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك «التعمير والإسكان»، بلغ نحو 4.8921 جنيه مقابل 4.7981 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل عدد من العملات الرئيسية

سجلت العملة السعودي تراجعًا جماعيًا أمام سلة من العملات بشكل طفيف اليوم

- بلغ سعر الدولار مقابل الريال السعودي، نحو 3.75 ريال.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.12 ريال.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الريال السعودي، 4.92 ريال.

- سعر الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي، 4.02 ريال.

- سعر اليوان الصيني مقابل الريال السعودي، 0.5886 ريال.