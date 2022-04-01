«س و ج» كل ماتريد معرفته عن مستحقي معاش المؤمن عليه بعد وفاته

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة المؤمن عليه أو الشخص صاحب المعاش يتم صرف معاش لذويه، مشيرة على موقعها الرسمي، إلى أحقية كل شخص في تقاضي المعاش.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة التي أجابت عنها الهيئة القومية للتأمينات حول أحقية صرف المعاشات للمستحقين كالتالي:

من المستحق لمعاش المؤمن عليه بعد وفاته؟

- بعد وفاة صاحب المعاش، أو الشخص المؤمن عليه، يستحق معاشه كلا من أرملته وأبنائه وأخوته وبناته والوالدين، إذا توافرت فيهم شروط الصرف، ويمكنهم الصرف من أول شهر حدثت به الوفاة.

متى يستحق الوالدان معاش ابنهما المتوفى؟

يستحقان المعاش بدون شروط، وتستحق أم الشخص المؤمن عليه المتوفى، الفرق بين نصيبها في معاش الزوج ونصيبها في معاش ابنها، إذا كان نصيبها في معاش الابن أكبر من نصيبها في معاشها زوجها، وإذا كان نصيبها في معاش الزوج مساويا أو يزيد عن نصيبها في معاش الابن فلا تستحق في معاش ابنها.

متى تستحق الأرملة صرف معاش زوجها المتوفى؟

- يشترط لاستحقاق الأرملة معاش زوجها، أن يكون زواجها موثقا، سواء بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي، وذلك في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

هل يمكن للمطلقة تقاضى معاش زوجها المتوفى ؟

أوضحت هيئة التأمينات، أن المطلقة تعامل معاملة الأرملة، في حالة إذا كانت المطلقة توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق، أو في حالة إذا كانت المطلقة حامل فتعامل معاملة الأرملة حتى تضع حملها.

متى تستحق البنت معاش أبيها؟

- يشترط لاستحقاق البنت معاش أبيها ألا تكون متزوجة، وإذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من الدخل من العمل فتستحق الفرق بينهما، وفي حالة إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل فيتم إيقاف الصرف.

متى يستحق الأخوة تقاضى معاش أخيهم المتوفى؟

يشترط ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش، كما يشترط ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ويشترط ألا يكون للأخ أو الأخت أو الوالد أوالابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.