متى يصرف صاحب المعاش والمؤمن عليه تعويضا إضافيا؟.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم يستحقون مبلغ التعويض الإضافي، في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه، إذا تعرض للعجز الكامل أو الجزئي أو في حالة الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا، وفقا لنص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه إذا ثبت العجز الكامل أو إذا وقعت الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة، يصرف تعويضا إضافيا، ويكون التعويض معـادلا لنسبة من الأجـر السـنوي تبعـا لسـن المـؤمن عليـه فـي تاريخ الاستحقاق، ويقصد بالأجر السنوي وفقا لنص القانون في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في 12.

زيادة مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50%

أوضحت الهيئة أنه في جميع الأحوال، يزداد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% في الحالات الناتجة عن إصابة عمل، مشيرة إلى أنه يجرى مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة، ولم يوجد مستحقون للمعاش، مؤكدة أن مبلغ التعويض الإضافي يؤدى في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

صرف نفقات الجنازة

كما نصت المادة 32 من القانون على أنه فى حالة وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، مشيرة إلى ضرورة صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وعند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.