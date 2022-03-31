أكاديمية الـ«أوسكار» تبدأ إجراءات تأديبية ضد ويل سميث.. وتعتذر لـ«روك»

بدأت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المنظمة لحفل توزيع جوائز «أوسكار» إجراءات تأديبية ضد ويل سميث، بعد الحادث الذي وقع على المسرح بينه وبين كريس روك في حفل توزيع الجوائز الـ 94، وكشفت الأكاديمية وفي بيان جديد، أنها طلبت من سميث مغادرة الحفل بعد الحادث لكنه رفض ذلك، وأكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات ضده.

وجاء في البيان الذي أصدرته الأكاديمية، بعد اجتماعها، مساء أمس، «بدأ مجلس المحافظين اليوم إجراءات تأديبية ضد السيد سميث لانتهاكه معايير السلوك بالأكاديمية، بما في ذلك الاتصال الجسدي غير المناسب، والسلوك المسيء أو التهديد، والإضرار بنزاهة الأكاديمية»، وفقا لما نشره موقع «ET» الأمريكي.

عقوبات ويل سميث قد تتضمن الوقف المؤقت أو الطرد

وأضاف البيان: «تماشيًا مع معايير السلوك بالأكاديمية، بالإضافة إلى قانون كاليفورنيا، يتم إبلاغ السيد سميث بإخطار مدته 15 يومًا على الأقل بالتصويت حول انتهاكاته والعقوبات التي ارتكبها، ومنحه فرصة الاستماع إليه مسبقًا عن طريق رد مكتوب، وفي الاجتماع التالي لمجلس الإدارة في 18 أبريل، يجوز للأكاديمية اتخاذ أي إجراء تأديبي، والذي قد يشمل الوقف المؤقت أو الطرد أو عقوبات أخرى تسمح بها اللوائح الداخلية ومعايير السلوك».

الأكاديمية لـ كريس روك: نعتذر عما عشته على مسرحنا.. ونشكرك على مرونتك

اعتذرت الأكاديمية للممثل الكوميدي كريس روك والمرشحين والضيوف والمشاهدين عما حدث خلال بث ليلة الأحد، عن تصرفات سميث التي وصفتها بأنها «صادمة للغاية»، قائلة: «كانت تصرفات السيد سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 حدثًا صادمًا للغاية، السيد روك نعتذر لك عما عشته على مسرحنا ونشكرك على مرونتك في تلك اللحظة. كما نعتذر لمرشحينا وضيوفنا ومشاهدينا عما حدث خلال ما كان ينبغي أن يكون حدثًا احتفاليًا».

وأضاف البيان: «نود توضيح أن السيد سميث طُلب منه مغادرة الحفل ورفض، فإننا ندرك أيضًا أنه كان بإمكاننا التعامل مع الموقف بشكل مختلف».