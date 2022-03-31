رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة مساعدة وزير التنمية المحلية إثر انقلاب سيارتها على طريق حلوان

كتب:

خالد فهمي
10:52 ص | الخميس 31 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أُصيبت مساعدة وزير التنمية المحلية، في حادث انقلاب سيارتها في الاتجاه إلى حلوان، ونقلت إلى مستشفى الصف لإسعافها، وجارٍ رفع حطام السيارة لتسيير الحركة المرورية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات شرطة النجده بالقاهرة، بلاغا بـ وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في نطاق دائرة قسم شرطة حلوان، وبالانتقال تبيّن انقلاب سيارة ملاكي قيادة هبة محمد البيهدي، 45 عاما، مساعدة وزير التنمية المحلية، ومحل إقامتها المعادي.

وأسفر الحادث عن إصابتها، ونقلت إلى مستشفى الصف لإسعافها، ورفع رجال المرور حطام السيارة لتسيير الحركة المرورية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات,

 

اقرأ المزيد:

إصابة عاملين في حادث إنقلاب سيارة بترعة بأسيوط

غرق عروس يوم زفافها إثر إنقلاب سيارة بترعة في المنيا

إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بأسيوط

عاجل.. إصابة 7 أشخاص في إنقلاب سيارة بطريق السويس

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في إنقلاب سيارة بالعلمين الجديدة
بقلم خالد فهمي