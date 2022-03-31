إصابة مساعدة وزير التنمية المحلية إثر انقلاب سيارتها على طريق حلوان

أُصيبت مساعدة وزير التنمية المحلية، في حادث انقلاب سيارتها في الاتجاه إلى حلوان، ونقلت إلى مستشفى الصف لإسعافها، وجارٍ رفع حطام السيارة لتسيير الحركة المرورية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات شرطة النجده بالقاهرة، بلاغا بـ وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في نطاق دائرة قسم شرطة حلوان، وبالانتقال تبيّن انقلاب سيارة ملاكي قيادة هبة محمد البيهدي، 45 عاما، مساعدة وزير التنمية المحلية، ومحل إقامتها المعادي.

وأسفر الحادث عن إصابتها، ونقلت إلى مستشفى الصف لإسعافها، ورفع رجال المرور حطام السيارة لتسيير الحركة المرورية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات,