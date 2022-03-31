شريف عامر يعلن وفاة والدته: اليوم صرت شيخا
كتب:
وداد خميس
11:27 ص | الخميس 31 مارس 2022
الإعلامي شريف عامر
توفت المهندسة شريدان ذو الفقار، والدة الإعلامي شريف عامر، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر».
شريف عامر ينعى والدته
وكتب شريف عامر قائلًا: «اكتملت دائرتها، رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب أيام الله و أحب الأيام إلى قلبها، انتقلت من الأضيق إلى الأوسع. اليوم، صرت شيخا. إلى اللقاء يا أمي».
اكتملت دائرتها. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في احب ايام الله و أحب الايام الى قلبها. انتقلت من الأضيق الى الأوسع.— Sherif Amer (@Sherif_Amer_) March 31, 2022
اليوم ، صرت شيخا.
الى اللقاء يا أمي.