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شريف عامر يعلن وفاة والدته: اليوم صرت شيخا

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وداد خميس
11:27 ص | الخميس 31 مارس 2022
الإعلامي شريف عامر

الإعلامي شريف عامر

توفت المهندسة شريدان ذو الفقار، والدة الإعلامي شريف عامر، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر».

شريف عامر ينعى والدته

وكتب شريف عامر قائلًا: «اكتملت دائرتها، رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب أيام الله و أحب الأيام إلى قلبها، انتقلت من الأضيق إلى الأوسع. اليوم، صرت شيخا. إلى اللقاء يا أمي».

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بقلم وداد خميس