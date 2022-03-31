شريف عامر يعلن وفاة والدته: اليوم صرت شيخا

توفت المهندسة شريدان ذو الفقار، والدة الإعلامي شريف عامر، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر».

شريف عامر ينعى والدته

وكتب شريف عامر قائلًا: «اكتملت دائرتها، رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب أيام الله و أحب الأيام إلى قلبها، انتقلت من الأضيق إلى الأوسع. اليوم، صرت شيخا. إلى اللقاء يا أمي».