افتتاح محطة رفع صرف صحي حي الزهور في بورسعيد بتكلفة 45 مليون جنيه

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، واللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، محطة رفع صرف صحي الزهور بحي الزهور بمدينة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد.

المحطة بتكلفة 45 مليون جنيه

وخلال الافتتاح، استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المشروع، من المهندسة إيمان رفعت، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 10000 م3/يوم بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه، لخدمة 60 ألف نسمة بمناطق شباب المدينة وقبضايا وأرض النوادي.

بيارة وعنبر التشغيل ومولد وأوناش

ويتكون المشروع من محطة الرفع التي تحتوي على البيارة وعنبر التشغيل، والمولد والأوناش ومبنى المخزن وغرفة تأمين المبني، بجانب شبكات الانحدار المنشأة بالكامل من مواسير u.p.v.c وبأقطار (200مم - 560مم)، بإجمالي طول 8 كم، إضافة إلى خط الطرد المكون بالكامل من مواسير u.p.v.c قطر 400 مم وبإجمالي طول 2.5 كم.

وأشاد محافظ بورسعيد بالمشروعات القومية التي تقام على أرض محافظة بورسعيد، في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي سواء من خلال إنشاء محطات جديدة أو أعمال الإحلال والتجديد التي تتم في المحطات، وتهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية في جميع القطاعات خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنّه سيتم التشغيل بالمحطة طبقا لنظم التشغيل القياسية وتطبيق برنامج MASTER في تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي، ضمن توجه الشركة نحو تطبيق أسلوب الإدارة الفنية المستدامة TSM لإدارة محطات المياه والصرف الصحي لتقديم أفضل الخدمات لأهالي بورسعيد.