«الإسكان والإنتاج الحربي» تستعرضان تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي 

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، لاستعراض إحدى التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين، وممثل الشركة العالمية صاحبة المشروع.

تصنيع مادة معالجة المياه محليا

استمع الوزيران، إلى شرح موسع عن آلية عمل تلك التقنية الحديثة، وهي عبارة عن مادة كيميائية تستخدم في معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وتم تجريبها في إحدى محطات معالجة الصرف الصحي، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

اقرأ أيضا دراسة حديثة بجامعة بنها: استخدام الفحم النباتي في معالجة مياه الصرف الصحي

وجه «الجزار»، بضرورة الإسراع في آليات الاستفادة والتنفيذ لاستخدام تلك التقنية الحديثة، بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، في معالجة مياه الصرف الصحي، والوصول بها إلى أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية لإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، مؤكدا على ضرورة العمل على التصنيع المحلي لمكونات تلك المادة.