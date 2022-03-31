تفاصيل مقتل ربة منزل على يد شاب ببني سويف: رفضت خطبته لابنتها «فيديو»

لم يتمالك شاب أعصابه حينما شاهد ربة منزل أمامه سبق وأن رفضت خطبة ابنتها له، فحاول الاستفسار عن سبب رفض الخطبة مستنكراً منها ذلك، قبل أن يدخل في مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، فطعنها بسكين عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، قبل أن يتم إلقاء القبض على المتهم، وتقرر جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس شاب قتل ربة منزل لرفضها خطبته لابنتها

وأمرت جهات التحقيق في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل جارته عقب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، استعان فيها المتهم بآلة حادة «سكين»، وأقدم على طعن المجني عليها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها، لرفضها خطبته لابنتها.

وصول ربة منزل جثة هامدة إلى مستشفى الفشن المركزي

بداية الحادث كانت بتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العقيد علاء عبدالدايم مأمور مركز الفشن، باستقبال مستشفى الفشن المركزي، ربة منزل جثة هامدة، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وشكّل اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية فريقا بحثيا، برئاسة العميد عصام محمود رئيس مباحث جنوب بني سويف، ويضم الرائد شريف جمال رئيس مباحث الفشن، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني.

لمشاهدة تفاصيل الواقعة:

مشادة تطورت لمشاجرة

وتبين من التحريات الأولية التي قادها الرائد شريف جمال رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، أن المجني عليها تُدعى «نجية . م»، 39 سنة، ربة منزل، تقيم بإحدى القرى التابعة لقرية الفنت، وأنها تعرضت للطعن بآلة حادة عقب دخولها في مشادة كلامية مع جارها تطورت لمشاجرة أقدم على إثرها جارها ويُدعى «مرعي . م»، 22 سنة، على طعنها بسكين، ما تسبب في وفاتها عقب سقوطها غارقة في دمائها.

كما تبين من التحريات، أن سبب وقوع الحادث يرجع إلى قيام المتهم بالتقدم لخطبة نجلة المجني عليها، إلا أنها رفضت زواج نجلتها منه، ونشبت بينهما مشادة كلامية سرعان ما تطورت الي مشاجرة، ونتج عنها قيام المتهم بإحضار سكين من داخل المنزل وطعن المجني عليها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها، وتلقى مصرعها قبل وصولها المستشفى.

وتمكنت قوات الشرطة بمركز شرطة الفشن من إلقاء القبض على المتهم، وأمام رجال المباحث اعترف بجريمته، وحُرر محضر بالواقعة، وأحالته لجهات التحقيق، والتي أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيق.