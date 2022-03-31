وكيل «خطة النواب»: صرف العلاوة الدورية الجديدة مع مرتبات شهر أبريل

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ صرف العلاوة الدورية والمعاشات ستبدأ اعتبارا من أبريل المقبل.

وقال عمر، لـ«الوطن»، إنّ موعد استحقاق صرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سيكون بدءًا من صرف الرواتب القادمة، لافتا إلى أنّ المعاشات يتم صرفها مبكرا عن موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة.

الحماية الاجتماعية للمواطن

وشدد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة على أن القيادة السياسية كانت حريصة على رفع الأعباء من على كاهل المواطن المصري، لا سيما في ظل الأحوال الاقتصادية التي يواجهها العالم بأثره، مؤكداً أن التعجيل بموعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، قد يساهم في مساعدة المواطنين خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان الكريم ثم عيد الفطر المبارك.

النواب يوافق على تعجيل صرف العلاوة الدورية

كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة، أمس الأول، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، ليصبح صرفها بدءا من أبريل 2022، بدلا من أول يوليو على أن تكون العلاوة بنسبة 8% وبحد أدنى 100 جنيه.

وتضمن القانون الجديد تعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بنسبة (15%) من الأجر الأساسى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022

زيادة الحافز الإضافي وفقا للدرجات الوظيفية

كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها حتى 400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.