بتخفيضات 50% .. إقبال كبير على المحال التجارية لشراء ملابس عيد الفطر

قال تجار الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن الأسواق تشهد انتعاشة فى مبيعات ملابس العيد قبيل شهر رمضان، مؤكدين أن الإقبال منح قطاع الملابس قبلة الحياة مقارنة بعيد الأم وأعياد الكريسماس التي لم تنجح في إنعاش مبيعات الأوكازيون بالشكل المطلوب، وفقا لـ«خالد سليمان»، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية لـ«الوطن».

وأشار «سليمان» إلى أن الإقبال على المنتجات المحلية ارتفع بنسبة 70% والمستوردة بنسبة 30%، من ملابس العيد لافتا إلى أن ارتفاع سعر المستورد ساهم في تراجع الطلب عليه، وأن موسم عيد الفطر هذا العام يمتاز بإقبال المستهلكين على شراء الملابس المحلية، نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بنظيراتها المستوردة وتنوع الموديلات التي تلبى كافة الأذواق .

وأضاف أن محال الملابس عرضت تخفيضات وتصفيات الأمر الذي زاد الإقبال على الشراء، خاصة بعد الزيادة التي طالت الملابس الشتوية ما دفع البعض لإلغاء أو إرجاء قرار شراء ملابس عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر أهم المواسم للملابس الجاهزة

واعتبر نائب رئيس شعبة الملابس، عيد الفطر، أهم المواسم التجارية التي يعول عليها التجار لزيادة مبيعاتهم، خصوصاً في ظل حالة الركود التي تعاني منها الأسواق المصرية خلال العام الحالي، كما أنه فرصة أمام المستهلكين لشراء احتياجاتهم بأسعار معقولة.

وأضاف بأن التخفيضات على الملابس والهدايا خلال تلك الفترة ما زالت تصل إلى 50% فضلا عن العروض السعرية التي تبدأ بـ 150 للقطعة، لافتا إلى أن نسب التخفيضات كبيرة مقارنة بالمواسم السابقة لتنشيط المبيعات، وتشجيع العملاء على شراء احتياجاتهم بكميات كبيرة، في ظل انخفاض المبيعات خلال الفترة الماضية، نتيجة تدني القدرة الشرائية لبعض الأفراد.

أسعار ملابس العيد

وكانت «الوطن» قد أجرت جولة في محلات وسط البلد والمهندسين والأسواق الشعبية، رصدت خلالها أسعار الملابس التي تناسبت مع قدرة المواطنين الشرائية، وبدأت أسعار ملابس الأطفال من 350 جنيها ووصلت إلى 250 جنيها للطقم الواحد.